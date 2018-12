JBS contrata Guilherme Cavalcanti como vice-presidente financeiro e diretor de RI

Logo da JBS em Jundiaí, São Paulo 01/06/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A JBS anunciou nesta quarta-feira a contratação do executivo Guilherme Cavalcanti como vice-presidente financeiro global (CFO) e diretor de relações com investidores, por indicação do novo presidente-executivo da empresa.

Cavalcanti, formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, atuava desde 2012 como diretor de finanças e relações com investidores da Fibria Celulose, e antes disso exerceu cargos na mineradora Vale e nas Organizações Globo.

Ele foi escolhido por Giberto Tomazoni, que na véspera foi alçado ao posto de presidente-executivo da JBS em substituição a José Batista Sobrinho, encerrando um processo de sucessão iniciado há 15 meses na gigante de carnes, após a prisão de Wesley Batista.

Cavalcanti assumirá a posição de CFO Global e de Relações com Investidores da JBS em 15 de janeiro de 2019.

Por Raquel Stenzel