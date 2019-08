China Minmetals cerrará unidad producción de tierras raras por infracciones ambientales

IMAGEN DE ARCHIVO-El logotipo de la compañía de Minmetals Resource en su sede de Hong Kong. 26 de abril de 2011. REUTERS/Bobby Yip

SHANGHÁI (Reuters) - La división de tierras raras de la estatal China Minmetals Corporation anunció que detendrá la producción de una de sus unidades con efecto inmediato el jueves, debido a que no rectificó una serie de infracciones a las normas ambientales.

El Ministerio de Ecología y Medioambiente encontró que Ganxian Hongjin Rare Earth Ltd Co, una filial de China Minmetals Rare Earth Co, no abordó los problemas de contaminación y siguió actuando contra las leyes de protección ambiental del país, reportó la agencia de noticias oficial Xinhua.

Cuatro plantas de extracción de la empresa y tres complejos de procesamiento presentaron problemas significativos con cloruro de hidrógeno y gases producidos por desechos orgánicos, indicó Xinhua, y añadió que el grupo fue notificado del asunto el año pasado.

“La empresa adoptó una actitud pasiva y no tomó medida alguna para rectificar la situación”, sostuvo Xinhua.

China Minmetals Rare Earth es una de las seis grandes productoras de tierras raras autorizadas por el Estado chino.

China es responsable por más del 90% de los suministros de tierras raras en el mundo, un rango de 17 minerales estratégicos usados en la fabricación de artículos electrónicos e industrias como la energía renovable.

Reporte de Engen Tham y Wang Jing; reporte adicional de David Stanway y Roxanne Liu en Pekín, Twinnie Siu en Hong Kong. Editado en español por Marion Giraldo