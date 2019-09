WIDER IMAGE-Desastre bajo el mar: investigadores corren para salvar corales en el Caribe

Pólipos de un Montastraea cavernosa (coral estrella de copa grande) se contraen cuando el coral descansa en el Laboratorio y Acuario Mote Marine en Sarasota, Florida. Ago 13, 2019. REUTERS / Lucas Jackson Polyps on a Montastraea cavernosa (Large-cup Star Coral) constrict as the coral rests in a laboratory at Mote Marine Laboratory and Aquarium in Sarasota, Florida, U.S. August 13, 2019. This species of coral is very susceptible to Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD). REUTERS/Lucas Jackson SEARCH "JACKSON CORAL" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.