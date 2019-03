Nova Délhi é a capital mais poluída do mundo e Pequim a oitava, diz estudo

NOVA DÉLHI (Reuters) - Nova Délhi foi a capital mais poluída do mundo em 2018, disseram nesta terça-feira dois grupos que monitoram a poluição ambiental em um estudo sobre a quantidade de material particulado fino, conhecida como PM2,5, em 61 capitais de todo o mundo.

A capital indiana, que abriga mais de 20 milhões de pessoas, foi seguida por Daca, capital de Bangladesh; e Cabul, capital do Afeganistão, segundo o estudo da IQ AirVisual, grupo sediado na Suíça que coleta dados globais sobre a qualidade do ar, e o Greenpeace.

O ar tóxico de Nova Délhi é causado pelas emissões veiculares e industriais, pelo pó de canteiros de obras e pela fumaça da queima de lixo e de resíduos de colheitas em campos próximos.

A concentração anual média de PM2,5 em um metro cúbico de ar foi de 113,5 na cidade em 2018, disseram os grupos no relatório, mais do que o dobro do nível de Pequim, que teve uma média de 50,9 durante o ano, o que a tornou a oitava mais poluída do mundo.

O PM2,5, ou partículas de 2,5 micrômetros ou menos de diâmetro, é perigoso porque pode se alojar profundamente nos pulmões.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece uma diretriz diária de qualidade do ar de 25 microgramas de PM2,5 por metro cúbico de ar.

Por Mayank Bhardwaj