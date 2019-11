Empresa dona de navio suspeito de derramamento diz que não foi contactada pelo Brasil

Manchas de óleo em areia de praia de Maragogi, em Alagoas 17/10/2019 REUTERS/Diego Nigro

ATENAS (Reuters) - A empresa Delta Tankers Ltd disse nesta sexta-feira que não foi contactada por autoridades brasileiras que investigam o derramamento do petróleo que atingiu praias na Região Nordeste do Brasil.

Investigadores disseram nesta sexta que um navio de bandeira grega carregado de petróleo venezuelano é suspeito de ser a fonte do óleo que tem aparecido em várias praias nordestinas desde o início de setembro.

Embora o Ministério Público Federal e a Polícia Federal não tenham divulgado o nome do navio, um documento obtido pela Reuters mostrou que o navio é o Bouboulina, de propriedade da Delta Tankers.

“Nem a Delta Tankers nem o navio foram contactados pelas autoridades brasileiras em relação à investigação”, disse a companhia em comunicado.

Reportagem de Renee Maltezou