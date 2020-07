Greenpeace exibe cartaz em Notre-Dame por ação imediata contra mudança climática

Ativistas do Greenpeace exibem cartaz em Notre-Dame por ação imediata contra mudança climática 09/07/2020 REUTERS/Gonzalo Fuentes

PARIS (Reuters) - Ativistas do Greenpeace exibiram nesta quinta-feira um cartaz com a inscrição “Clima: Hora de Agir!” em um guindaste posicionado sobre a Catedral de Notre-Dame, em Paris, que está em obras de reparação após ser danificada por um incêndio.

“A França não está fazendo o suficiente para controlar as mudanças climáticas”, disse Jean-François Juilliard, chefe do Greenpeace na França. “É hora de agir agora, já tivemos promessas e discursos suficientes”.

As eleições locais no mês passado viram um aumento no apoio ao Partido Verde nas principais cidades francesas. O presidente Emmanuel Macron nomeou uma ambientalista como ministra do Meio Ambiente nesta semana, mas o Greenpeace questionou quanta influência ela terá sobre as políticas.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirmou em um relatório nesta quinta-feira que a Terra continuará a aquecer nos próximos cinco anos, e as temperaturas globais podem subir temporariamente em mais de 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais.

Notre-Dame está passando por uma grande reforma desde que um incêndio envolveu a estrutura da catedral em abril de 2019, destruindo sua torre e seu teto.

Por Richard Lough