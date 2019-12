Ativista Greta Thunberg chega a Lisboa a caminho de cúpula do clima em Madri

Ativista do clima Greta Thunberg chega a Lisboa a bordo de catamarã 03/12/2019 REUTERS/Rafael Marchante

LISBOA (Reuters) - A ativista Greta Thunberg chegou a um porto de Lisboa a bordo de um catamarã nesta terça-feira após partir de Nova York e cruzar o Atlântico, mostraram imagens da Reuters Television, em uma viagem para participar da conferência do clima em Madri e pedir ação urgente diante do aquecimento global.

O barco, La Vagabonde, transportou a jovem sueca, que se recusa a viajar de avião, para que ela possa comparecer à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP25). A agenda de Thunberg inclui encontros com ativistas portugueses do clima antes da partida para Madri.

“Rumo a Lisboa!”, tuitou a jovem mais cedo junto a fotografias a bordo da embarcação.

O ministro do Meio Ambiente de Portugal, Matos Fernandes, agradeceu a menina pelo ativismo. O presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que era uma “grande alegria” tê-la em Lisboa, embora não vá recepcionar a jovem pessoalmente, alegando que o encontro poderia “ser considerado um aproveitamento político”.

Thunberg não compareceu à mais recente greve pelo clima, na semana passada, devido a fortes ventos terem atrasado sua chegada a Lisboa, mas a jovem deve se juntar a milhares de ativistas em uma marcha em Madri na tarde de sexta-feira, durante a realização da COP25.

A conferência teve início na segunda-feira, com o secretário geral da ONU, António Guterres, alertando que o planeta havia chegado a um “ponto sem retorno”.

As principais prioridades incluem estabelecer um prazo comum para os países implementarem seus planos nacionais de compromisso climático e resolver a questão dos mercados internacionais de carbono, único aspecto do Acordo de Paris com o qual os delegados não concordaram na COP24, ocorrida em 2018 na Polônia.

Por Victoria Waldersee e Nathan Allen