Mais um indígena Guajajara é assassinado no Maranhão, diz Funai

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - Mais um indígena Guajajara foi morto no Maranhão, informou a Fundação Nacional do Índio (Funai) nesta sexta-feira, o que aumenta para quatro o número de índios mortos do povo conhecido por proteger a floresta amazônica em pouco mais de um mês.

Índio Guajajara caminha por terra indígena de Arariboia, no Maranhão 17/09/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

De acordo com a Funai, a polícia do Maranhão descartou que a motivação do assassinato notificado nesta sexta-feira, no qual um não indígena também foi morto, fosse crime de ódio ou disputa por terras e madeira.

“A Funai lamenta a morte do indígena Dorivan Soares Guajajara, residente na TI (Terra Indígena) Arariboia, e mais conhecido como Cabeludo. Ele estava em companhia do não indígena Roberto do Nascimento Silva, o Crioulo, vítimas de um brutal assassinato”, informou o órgão em nota.

“Segundo a polícia, o caso ocorreu na Vila Industrial do município de Amarante, Maranhão, e estão descartadas todas motivações de crime de ódio, disputa por madeira ou por terras”, acrescentou.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou em nota à imprensa que enviou uma equipe da Polícia Civil até o município de Amarante com o objetivo de investigar o assassinato de Dorivan, o quarto do povo Guajajara, conhecido por proteger a floresta amazônica, em pouco mais de um mês.

“A Secretaria de Segurança Pública (SSP), através da Superintendência de Polícia Civil do Interior (SPCI), informa que uma equipe, alocada na cidade de Imperatriz, se deslocou até o município de Amarante do Maranhão, no intuito de fazer os primeiros levantamentos investigativos. Destaca, ainda, que solicitou a prestação de serviços de equipes do IML (Instituto Médico Legal) e do Icrim (Instituto de Criminalística) visando tão logo a elucidação do crime”, disse o órgão.

A morte de Dorivan acontece após os assassinatos dos índios Firmino Praxede Guajajara e Raimundo Belnício Guajajara no último fim de semana na terra indígena Cana Brava, município de Jenipapo das Vieiras, também no Maranhão. A terra de Cana Brava fica próxima da Arariboia.

Os assassinatos dos índios Guajajara no fim de semana levaram o ministro da Justiça, Sergio Moro, a determinar o envio da Força Nacional de Segurança Pública à área da terra indígena Cana Brava. Antes, no começo de novembro, o líder indígena Paulo Paulino Guajajara, que atuava como um dos guardiões da floresta entre os Guajajara, foi assassinado na terra indígena de Arariboia.

O assassinato de Dorivan foi comentado nesta sexta pela coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Sonia Guajajara.

“Mais um crime brutal contra o povo Guajajara! Dorivan Guajajara da TI Arariboia em Amarante foi brutalmente assassinado a facada. Todas as pessoas que não gostam de nós estão se sentindo autorizadas a matar porque sabem que a impunidade impera. É hora de dar um BASTA!”, escreveu Sonia na rede social.

Segundo levantamento do Instituto Socioambiental (ISA), somente em outubro foram encontradas 105 quilômetros de estradas clandestinas, usadas na exploração ilegal de madeira, na área dos Guajajara, além de 258 alertas de exploração ilegal de madeira no mesmo período.

As mortes dos índios Guajajara acontecem em um momento em que o governo do presidente Jair Bolsonaro é alvo de críticas dentro e fora do país por sua política no setor de meio ambiente. Ambientalistas apontam um desmonte nos mecanismo de fiscalização e alegam que o discurso do presidente, um defensor da exploração econômica da Amazônia, incentiva o desmatamento ilegal.

Por Eduardo Simões, em São Paulo, e Ricardo Brito, em Brasília