Oficial da Aeronáutica é nomeado diretor interino do Inpe

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Marcos Pontes, anunciou nesta segunda-feira que Darcton Policarpo Damião, que é oficial da Força Aérea Brasileira (FAB), assumirá interinamente a diretoria do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), após a exoneração na semana passada de Ricardo Galvão do cargo.

“Darcton Policarpo Damião possui um currículo extenso com graduação em Ciências Aeronáuticas na Academia da Força Aérea - AFA, MBA em Gestão Empreendedora pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, mestrado em Sensoriamento Remoto pelo Inpe, doutorado em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília - UnB dentre outros cursos”, informou o ministério.

“Com relação ao processo de escolha do diretor definitivo será por comitê de busca com lista tríplice pelo MCTIC, em data a ser definida”, acrescentou.

A saída de Galvão aconteceu após embate entre o então diretor do Inpe e o presidente Jair Bolsonaro, que disse em entrevista a correspondentes estrangeiros que os dados do instituto que indicavam aumento de 88% do desmatamento da Amazônia em junho deste ano na comparação com o mesmo mês de 2018 eram mentirosos e que o diretor do Inpe poderia estar a serviço de ONGs.

Galvão rebateu defendendo a autenticidade dos dados do instituto e classificando a atitude de Bolsonaro de “covarde e pusilânime”.

Na semana passada, Bolsonaro participou de uma entrevista coletiva ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na qual os dois reconheceram que o desmatamento da Amazônia está em alta nos últimos anos, mas afirmaram que o percentual de crescimento apontado pelo Inpe não corresponde à realidade.

Na entrevista, em que Salles anunciou que será feita uma licitação de um outro sistema de monitoramento da floresta para atuar em conjunto com o Inpe, Bolsonaro afirmou que a divulgação de notícias sobre o meio ambiente que, para ele, não condizem com a realidade, prejudicam a imagem do Brasil no exterior.

