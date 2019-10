Ministério diz que hipótese de que petróleo em praias é venezuelano se baseia em análise

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante entrevista à Reuters em Brasília 06/09/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério do Meio Ambiente afirmou nesta quarta-feira, em nota, que a hipótese do petróleo derramado em praias brasileiras ser venezuelano se baseia em análise técnica da Petrobras e não trata da possibilidade de um derrame de poços no país vizinho, mas de um navio de transporte.

De acordo com o MMA, “a hipótese aventada é que pode ter sido derramado a partir de navios que trafegaram ao longo da costa brasileira, e não necessariamente de campos do governo ditatorial venezuelano”.

Mais cedo, em um comunicado conjunto, o Ministério do Petróleo da Venezuela e a empresa estatal de petróleo PDVSA disseram não ter recebido nenhum relato de clientes ou subsidiárias sobre vazamentos de petróleo perto do Brasil.

De acordo com o comunicado, as declarações dadas pelo ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, de que o petróleo seria “muito provavelmente venezuelano”, são infundadas. “Não há evidências de vazamentos de petróleo nos campos de petróleo da Venezuela que possa ter causado danos ao ecossistema marinho de nosso vizinho.”

As manchas de petróleo começaram a aparecer em praias do país no início de setembro e já atingem centenas de quilômetros da costa em nove Estados do Nordeste. Na quarta-feira, em audiência pública no Congresso, Salles afirmou também que possivelmente o petróleo viria de um navio que tenha passado em uma das rotas internacionais da costa brasileira.

Reportagem de Lisandra Paraguassu