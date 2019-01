Se acelera deshielo Antártida y crece el riesgo de un alza del nivel del mar: estudio

OSLO (Reuters) - La pérdida anual de hielo de la Antártida se aceleró con fuerza en los últimos 40 años lo que podría llevar a un aumento de varios metros del nivel del mar en los próximos siglos, debido al calentamiento global provocado por el hombre, dijeron científicos el lunes.

Los expertos explicaron que la capa de hielo en el este de la Antártida se estaba derritiendo en los bordes y elevando el nivel del mar. Otros reportes habían señalado antes que la zona oriental se había salvado hasta ahora del deshielo que sufría el lado occidental.

La pérdida de hielo del continente blanco subió a la cifra neta anual de 252.000 millones de toneladas entre 2009 y 2017 desde el promedio de 40.000 millones de toneladas de 1979 a 1990, según el estudio publicado en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En general, los científicos dijeron que el derretimiento de la Antártida sumó un volumen equivalente a 13,2 milímetros de alza del nivel del mar en las últimas cuatro décadas.

“Es sólo la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma”, comentó Eric Rignot, profesor de ciencia del sistema terrestre en la Universidad de California, Irvine, quien encabeza a otros científicos en Francia, Holanda y Estados Unidos.

“En la medida que se sigue deshaciendo la capa de hielo de la Antártida, anticipamos un alza del nivel del mar de varios metros en la Antártida en los próximos siglos”, con un calentamiento global provocado por el hombre, escribió Rignot en un comunicado.

A nivel global, el nivel del mar ha subido cerca de 20 centímetros en el último siglo. Otros estudios han mostrado un deshielo más acelerado desde Groenlandia a la Antártida, amenazando las costas desde Bangladesh a Florida y ciudades desde Londres a Shanghái.

El estudio de PNAS estimó que la Antártida perdió 169.000 millones de toneladas anuales de hielo entre 1992 y 2017, por sobre las 109.000 millones de toneladas anuales del mismo período estimadas el año pasado por un grupo más amplio de investigadores de varios países.

La brecha se debió principalmente a que el estudio de PNAS estimó que el este de la Antártida perdió 57.000 millones de toneladas anuales en el período, que se compara con el alza de 5.000 millones de toneladas calculada el año previo. Las capas de hielo pueden ganar masa si la caída de nieve excede la pérdida de hielo.

