Acciones de Apple caen tras publicación de inusual advertencia sobre ingresos

(Reuters) - Las acciones de Apple Inc cayeron hasta un 9 por ciento en las operaciones previas a la apertura de los mercados, tras culpar a la débil demanda en China por la disminución de ventas en el último trimestre del año, una clara señal de los problemas de la firma en el mayor mercado mundial de móviles.

La inusual advertencia de ingresos de la firma, la primera en casi 12 años, agitó los mercados financieros mundiales, afectando especialmente a los fabricantes de microprocesadores que proveen a Apple.

Las acciones de proveedores y fabricantes de chips con sede en Estados Unidos, como Cirrus Logic Inc, Skyworks Solutions Inc, Analog Devices, Broadcom Inc, NXP Semiconductors NV y Micron Technology Inc, caían antes de la apertura de Wall Street.

Al menos 15 analistas bajaron sus objetivos de precio para los papeles de Apple. Wedbush hizo la estimación más agresiva, con una disminución de 75 dólares hasta 200 dólares, algo por encima de la mediana de objetivos de precio de 196 dólares.

“En nuestra opinión, la pasada noche fue claramente el día más oscuro de Apple y representa un periodo difícil de crecimiento más adelante para la compañía y sus inversores”, escribió Dan Ives, analista de Wedbush, en una nota sus clientes.

Sin embargo, precisó que sigue siendo optimista sobre la historia de Apple a pesar del “ojo entintado” que supuso la publicación de sus resultados.

En una carta a inversores el miércoles, el presidente ejecutivo, Tim Cook, dijo que la compañía no previó la magnitud de la desaceleración económica en China, agregando más tarde que las tensiones comerciales entre Washington y Pekín presionaron aún más a la firma.

Apple Inc recortó a 84.000 millones de dólares su pronóstico de ingresos para su primer trimestre fiscal, que concluyó el 29 de diciembre, por debajo de las estimaciones de analistas de 88.050 millones de dólares. Apple esperaba originalmente ingresos de entre 89.000 millones y 93.000 millones de dólares.

