Compañía de inteligencia artificial china demanda a Apple por 1.400 mln dlr

SHANGHÁI/SAN FRANCISCO, 3 ago (Reuters) - La compañía de inteligencia artificial china Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology Co Ltd, también conocida como Xiao-i, ha presentado una demanda contra Apple Inc, denunciando que el gigante estadounidense ha violado sus patentes.

La compañía pide 10.000 millones de yuanes (1.400 millones de dólares) como compensación por daños y exige que Apple deje de “manufacturar, usar, prometer la venta, vender e importar” productos que violen su patente, dijo la firma en una publicación en redes sociales.

En la demanda presentada ante una corte local china, Xiao-i argumentó que la tecnología de reconocimiento de voz que Apple usa en Siri viola una patente que solicitó en 2004 y que fue otorgada en 2009.

En un comunicado, Apple dijo que Siri no contiene características incluidas en la patente de Xiao-i, que el fabricante del iPhone afirma que se relacionan a juegos y mensajería instantánea. La compañía agregó que peritos independientes certificados por la Corte Suprema Popular han concluido que Apple no viola la tecnología Xiao-i Robot.

“Estamos decepcionados de que Xiao-i Robot haya presentado otra demanda”, dijo Apple en un comunicado. “Esperamos presentar los hechos a la corte y seguiremos concentrándonos en entregar los mejores productos y servicios en el mundo a nuestros clientes”.

Reuters no pudo hallar inmediatamente una copia del recurso judicial.

La demanda marca la continuación de una disputa que se ha extendido por casi una década.

Shanghai Zhizhen demandó inicialmente a Apple en 2012 por violar las patentes de su tecnología de reconocimiento de voz. En julio, la Corte Suprema Popular determinó que la patente era válida.

Reporte de Josh Horwitz en Shanghái y Stephen Nellis en San Francisco; Editado en Español por Ricardo Figueroa