El iPhone económico de Apple no tendrá mucho éxito en China: sondeo Weibo

SHANGHÁI, 16 abr (Reuters) - El nuevo iPhone SE de Apple Inc dirigido a quienes cuidan su presupuesto, no impulsará las ventas de la compañía en China, mostró un sondeo de Weibo, mientras que analistas destacaron que no soporta las redes 5G.

En un sondeo realizado en la red social Weibo, un 60% de los cerca de 350.000 consultados dijo que no comprará el nuevo modelo, que tiene un costo de 399 dólares y es el iPhone más económico disponible.

Cerca de una quinta parte dijo que sí lo compraría, mientras que el resto evaluaría la compra. Aunque a los consultados no se les preguntó el motivo de su decisión, muchos comentaron que estarían interesados si el precio fuese más bajo.

“Si tú no lo compras y yo no lo compro, mañana el precio caerá otros 200 yuanes (28 dólares)”, dijo un usuario de Weibo en un comentario que recibió más de 10.000 “me gusta”.

La participación de mercado de Apple en China -su tercero más grande y que representa cerca de un 15% de sus ventas- se ha reducido en los últimos años, debido a que marcas locales que operan con Android han comenzado a lanzar aparatos de gama alta.

La recepción al iPhone SE también fue tibia en Europa, donde casi 1 millón de personas se ha contagiado de coronavirus y muchos países han cerrado sus tiendas u ordenado a la gente que permanezca en casa.

A pesar de contexto desfavorable, el nuevo aparato de Apple ofrecerá a los dueños del iPhone 6 una forma económica de cambiarse a la más reciente y más segura versión del sistema operativo iOS de Apple para teléfonos inteligentes, dijo un analista de la industria.

“Estas son personas que conservan sus teléfonos por cuatro o cinco años, hasta que se rompen o la batería se muere”, dijo Annette Zimmermann de la consultora Gartner.

La competencia en China se ha intensificado debido a que los rivales de Apple están lanzando aparatos compatibles con la red 5G, que ya opera en el país, mientras que el gigante estadounidense aún no lo hace.

La semana pasada, varios minoristas en línea de China bajaron los precios del iPhone 11 en hasta un 17%. Apple ocasionalmente permite a sus socios chinos reducir los precios para impulsar la demanda, aunque rara vez lo permite a los distribuidores en otros países.

