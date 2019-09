Coalizão liderada pela Arábia Saudita realiza operação militar no Iêmen

Vista da cidade portuária de Hodeida 17/04/2019 REUTERS/Abduljabbar Zeyad

DUBAI (Reuters) - A coalizão liderada pela Arábia Saudita lançou uma operação militar ao norte da cidade portuária de Hodeida, no Iêmen, contra o que descreveu como “alvos militares legítimos”, noticiou nesta quinta-feira a rede de TV estatal Ekhbariya.

A coalizão pediu para civis ficarem longe dos locais que são alvos da operação.

A coalizão sunita e apoiada pelo Ocidente interveio no Iêmen em março de 2015 contra o grupo houthi, alinhado com o Irã, após a destituição do governo internacionalmente reconhecido em Sanaa no final de 2014.

Reportagem de Samar Hassan