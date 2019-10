Arábia Saudita abre fórum de investimento com foco em disparidade de riqueza e tecnologia

RIAD (Reuters) - Líderes mundiais e pesos-pesados de Wall Street se reuniram nesta terça-feira em um fórum de investimento em Riad voltado à disparidade da riqueza global, às diretrizes dos bancos centrais e à tecnologia.

Muitos executivos ocidentais destacados, especialmente do setor financeiro, se ausentaram da Iniciativa de Investimentos Futuros (FII) no ano passado por causa da repercussão negativa do assassinato do jornalista saudita Jamal Kashoggi.

“Hoje temos mais de 6 mil executivos e participantes presentes, isso é mais do que o dobro da primeira FII”, disse Yassir al-Rumayyan, chefe do Fundo de Investimento Público saudita (PIF), no discurso de abertura.

O fórum foi lançado em 2017 para destacar o futuro da Arábia Saudita para além do petróleo, mas entusiasmo inicial arrefeceu desde então por conta do repúdio ao assassinato de Kashoggi no ano passado e dos atrasos na muito aguardada abertura de capital da gigante petroleira Saudi Aramco.

Fontes disseram à Reuters nesta terça-feira que a Aramco planeja lançar sua oferta pública inicial (IPO) em 3 de novembro — a empresa adiou o acordo neste mês para dar aos seus conselheiros o tempo necessário para cortejar investidores cruciais.

Rumayyan participou de um painel que debateu os desafios enfrentados pela economia global, incluindo tecnologias disruptivas, disparidades de riqueza e a falta de ferramentas eficazes dos bancos centrais em meio à desaceleração do crescimento econômico. O painel incluiu o executivo-chefe do Grupo HSBC, Noel Quinn, o diretor-executivo do Grupo Blackstone, Stephen Schwarzman, e o executivo-chefe de operações do Grupo Goldman Sachs, John Waldron.

A reunião de 29 a 31 de outubro também contará com o presidente Jair Bolsonaro, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, e o assessor sênior da Casa Branca, Jared Kushner.

O evento do ano passado foi dominado por líderes de países asiáticos e árabes.

Modi disse esperar que Riad invista em projetos de refinamento de petróleo e processamento de gás natural em seu país como parte de uma parceria estratégica.

O IPO da Aramco, para o qual o governante saudita de fato, príncipe Mohammed, está buscando uma valorização de 2 trilhões de dólares, continua sendo o maior atrativo para os investidores e é um pilar de sua iniciativa ambiciosa de diversificação econômica.

