Príncipe saudita encontra líder da Índia no G20 e planeja mais investimentos

NOVA DÉLHI/CAIRO (Reuters) - O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, se encontrou com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e detalhou planos de aumentar os investimentos nos setores tecnológico, agrícola e energético da Índia, disseram uma autoridade indiana e a agência de notícias saudita (SPA) nesta sexta-feira.

Príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, e primeiro-ministro indiano, Narenda Modi, em Buenos Aires 29/11/2018 Bandar Algaloud/Cortesia da Corte Real Saudita/Divulgação via Reuters

Os dois líderes, que estão na Argentina para a cúpula do G20, se reuniram na residência do príncipe em Buenos Aires e debateram a intenção saudita de fornecer petróleo e derivados à Índia.

A cúpula do G20 em Buenos Aires é o primeiro grande evento internacional ao qual o príncipe saudita comparece desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul em outubro, que provocou indignação internacional.

O príncipe disse a Modi que em breve finalizará um investimento inicial no Fundo Nacional de Investimento e Infraestrutura indiano para ajudar a acelerar a construção de portos, rodovias e outros projetos, disse um diplomata indiano de alto escalão.

“O príncipe herdeiro também se referiu a projetos futuros de investimento em setores como tecnologia, energia e agricultura”, disse o secretário das Relações Exteriores da Índia, Vijay Gokhale, que acompanhou Modi ao G20, em uma transcrição da reunião.

Também foram debatidas maneiras de a Arábia Saudita substituir suas importações agrícolas de outros países por produtos agrícolas indianos, disse a SPA.

Desde que tomou posse em 2014, à frente de um governo hindu-nacionalista, Modi tem procurado aumentar os laços com a Arábia Saudita e outras nações islâmicas para tirar uma vantagem do arqui-inimigo Paquistão e transformar a economia de seu país, que cresce rapidamente, em um investimento atraente.

O encontro com o príncipe herdeiro saudita foi o primeiro de uma série de reuniões bilaterais de Modi nos bastidores do G20, e será seguido por conversas com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping.

“Esperamos que nos próximos dois a três anos ocorra uma escalada significativa de investimentos sauditas na Índia”, disse Gokhale. Os dois líderes também conversaram sobre a cooperação na fabricação de armas e os esforços de Riad para desenvolver uma indústria nacional de armas, segundo a SPA

Modi enfatizou a importância de preços de energia estáveis, e os dois debateram maneiras de a Arábia Saudita, uma grande exportadora de petróleo cru, ajudar a estabilizar os preços, particularmente para a Índia, disse Gokhale.