Arábia trabalha para remover Sudão de lista dos EUA de países que patrocinam terrorismo

Rei da Arábia Saudita Salman bin Abdulaziz 01/06/2019 REUTERS/Waleed Ali

DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita está trabalhando para remover o Sudão da lista dos Estados Unidos de países que patrocinam terrorismo, afirmou neste domingo o Ministério das Relações Exteriores saudita em publicação no Twitter.

A publicação seguiu um encontro em Riad entre o rei Salman e o chefe do conselho soberano de transição do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, e o primeiro-ministro Abdalla Hamdok.

A descrição como um país patrocinador de terrorismo é datada de 1993, por acusações de que o governo islâmico do ex-presidente Omar al-Bashir estava apoiando terrorismo. Um governo de transição foi empossado em agosto após meses de protestos que levaram à derrubada militar de Bashir.

A inclusão na lista torna o Sudão inelegível para o desesperadamente necessário alívio de dívidas e para financiamento de empréstimos de grupos como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. A remoção irá potencialmente abrir a porta para investimentos estrangeiros.

Uma autoridade sênior norte-americana afirmou em agosto que o país irá testar o compromisso do novo governo de transição do Sudão com direitos humanos, liberdade de expressão e acesso humanitário antes de permitir a retirada do país da lista.

Hamdok afirmou no mês passado que havia participado de conversas proveitosas com autoridades norte-americanas sobre o assunto e expressou esperança de que um acordo poderia ser alcançado “muito em breve”.

Reportagem de Nafisa Eltahir