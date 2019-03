Detenido en la frontera con Túnez un empresario argelino con lazos con Bouteflika

Imagne de archivo de las protestas que piden la dimisión del presidente Abdelaziz Bouteflika en Algiers, Argelia, el 29 de marzo de 2019. REUTERS/Ramzi Boudina

ALGIERS (Reuters) - El destacado empresario argelino Ali Haddad, que formaba parte del círculo íntimo del presidente Abdelaziz Bouteflika, fue arrestado en la frontera con Túnez, dijo una persona de su entorno el domingo, mientras aumenta la presión sobre el líder para que renunciara.

Durante semanas de protestas para exigir el fin de su mandato de 20 años, Bouteflika se ha visto abandonado por varios de sus aliados más cercanos, pero no había habido informaciones de detenidos simpatizantes antes de Haddad.

Los manifestantes en el país del norte de África, un productor de petróleo y gas, quieren una nueva generación de líderes para reemplazar a una elite gobernante compuesta por veteranos de la guerra de independencia contra Francia, funcionarios del partido gobernante, oligarcas, oficiales del ejército y líderes sindicales.

“Sí, Haddad ha sido arrestado”, dijo su socio a Reuters bajo condición de anonimato, sin dar más detalles. Varias estaciones de televisión argelinas transmitían noticias sobre la detención de Haddad, un magnate de los medios que ayudó a financiar las campañas electorales de Bouteflika a lo largo de los años.

El sábado, el jefe de estado mayor del ejército, el teniente general Ahmed Gaed Salah, renovó el llamado al Consejo Constitucional para que dictamine si el presidente de 82 años está en condiciones de gobernar, una medida prevista en el artículo 102 de la Carta Magna.

El anuncio de Bouteflika de que no buscaría un quinto mandato pero que no renunciaría de inmediato no ha logrado calmar a los manifestantes, que quieren una revisión de todo el sistema político del país del norte de África.

Las protestas han sido en gran parte pacíficas, pero han puesto presión sobre el ejército para que actúe.

Editado por Raissa Kasolowsky, traducido por Andres Gonzalez