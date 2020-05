BUENOS AIRES, May 26 (Reuters) - Argentine over the counter bonds rose an average 2.5% on Tuesday and country risk tightened 180 basis points to 2,599 over U.S. Treasuries on optimism over the government’s ongoing debt restructuring talks with creditors, traders said. (Reporting by Walter Bianchi and Hugh Bronstein)

Nuestros Estándares: Los principios Thomson Reuters