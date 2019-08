EXCLUSIVA-China, lista para profundizar lazos de comercio de granos con Argentina por vía fluvial

BUENOS AIRES (Reuters) - El gigante de la construcción estatal chino CCCC está preparando una oferta para profundizar el dragado del río Paraná de Argentina, la principal vía de carga del país que lleva soja y maíz a las rutas marítimas del Atlántico sur y al mundo.

Foto de archivo. Granos de soya en el almacen de la compañía de los hermanos Grobocopatel en Carlos Casares, Argentina. 16 de abril de 2018. REUTERS/Agustin Marcarian.

Representantes de China Communications Construction Co Ltd y su unidad de dragado de Shanghái se han reunido con el gobierno argentino y los funcionarios portuarios locales para sondear la concesión de dragado, según tres personas involucradas en las conversaciones, que no se habían reportado previamente.

CCCC está a la vanguardia del impulso de China para asegurarse el suministro de alimentos, al invertir en centros de transporte de productos a nivel mundial.

El dragado del Paraná implica el mayor contrato logístico en Argentina. China ya es el principal comprador de soja argentina, mientras que el conglomerado estatal chino Cofco se ha convertido, mediante adquisiciones, en el mayor exportador de productos agrícolas que opera en el país.

El interés de Shanghai Dredging en el Paraná parece parte del esfuerzo más amplio de China para “invertir en cadenas de suministro agrícolas internacionales para controlar mejor el suministro y los precios”, dijo Margaret Myers, directora del programa Asia-América Latina en el centro Diálogo Interamericano con base en Washington.

Desde 2005 hasta la primera mitad de este año, China invirtió alrededor de 579.000 millones de dólares a nivel internacional en los sectores de energía, transporte y agricultura, según el Global Investment Tracker de American Enterprise Institute, con sede en Washington, de los cuales 71.000 millones de dólares fueron a América del Sur.

Hubo una serie de reuniones entre las principales firmas de dragado del mundo y los operadores portuarios que preparan un estudio del río como un paso preliminar para emitir una invitación a presentar ofertas el próximo año, según la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Argentina y la Asociación de la Cadena de la Soja de Argentina, ACSOJA.

El Paraná lleva el 80% de las exportaciones agrícolas argentinas. (Gráfico en el río: tmsnrt.rs/2YEkvtl)

Marcos De Vincenzi, gerente de dragado de Servimagnus, socio local de CCCC, reconoció el interés de la empresa china en la concesión y dijo: “Creemos que el dragado de la vía fluvial debe actualizarse para satisfacer sus nuevas necesidades de tráfico y comercio”.

A medida que aumente la demanda mundial de alimentos, Argentina probablemente ampliará el canal navegable del Paraná para poder transportar mayores cargas.

Argentina ya es el principal exportador mundial de alimentos para ganado de harina de soja y un importante proveedor mundial de maíz y trigo, y el colapso del peso argentino esta semana, impulsado por la incertidumbre política antes de las elecciones presidenciales de octubre, ha hecho que las exportaciones agrícolas del país sean más competitivas.

El Ministerio de Transporte de Argentina declinó hacer comentarios para esta nota, y los funcionarios de CCCC en China no respondieron a las solicitudes de comentarios.

El dragado del río Paraná es lo suficientemente profundo como para permitir que los buques de carga oceánicos lleguen al corazón del cinturón de granos, lo que le da a Argentina una ventaja sobre sus rivales agrícolas, Brasil y Estados Unidos, donde los productos deben moverse largas distancias en camiones y barcazas menos eficientes antes de ser cargados para su exportación.

Por Hugh Bronstein; reporte adicional de Brenda Goh en Shanghai; Editado en español por Juana Casas