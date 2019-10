Fernández e Macri se reúnem para discutir governo de transição na Argentina

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, chegou ao palácio presidencial em Buenos Aires na manhã desta segunda-feira para se reunir com o líder em exercício, Mauricio Macri, com intuito de discutirem sobre a transição do poder.

O peronista Fernández foi eleito no domingo, vencendo Macri em um resultado que levou a terceira economia da América Latina de volta a um governo de esquerda em meio a uma crise financeira e temores sobre um aumento do endividamento.

Por Adam Jourdan