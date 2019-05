Governador de oposição é reeleito em província decisiva para eleição presidencial da Argentina

Governador de Córdoba, Juan Schiaretti, comemora reeleição 12/05/2019 REUTERS/Sebastian Salguero

BUENOS AIRES (Reuters) - O governador da província argentina de Córdoba, Juan Schiaretti, foi reeleito no domingo com uma grande vantagem sobre o candidato apoiado pelo governo federal, em um distrito eleitoral decisivo para a eleição presidencial de outubro.

Schiaretti, que integra um partido peronista que rivaliza com a ex-presidente Cristina Kirchner, tinha 54,62% dos votos com 82% das urnas apuradas, segundo dados da Justiça Eleitoral da província.

O candidato apoiado pelo governo federal, Mario Negri, alcançava 17,65% dos votos, e o aspirante da União Cívica Radical, Ramín Mestre, tinha 11,11%.

Para o governo federal, as eleições em Córdoba são fundamentais para estudar como seria o desempenho do partido do presidente Mauricio Macri na eleição presidencial, depois de a legenda terminar em terceiro lugar nas eleições de Neuquén.

A Argentina atravessa uma recessão marcada pela alta inflação. Muitos cidadãos argentinos e alguns investidores veem com descrença as políticas do presidente de centro-direita Macri, à medida que as eleições gerais se aproximam.

Reportagem de Hernán Nessi