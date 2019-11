Fernández se junta a líderes de esquerda em reunião do Grupo de Puebla

BUENOS AIRES (Reuters) - O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, participou da reunião inaugural do chamado Grupo de Puebla, em Buenos Aires, neste sábado, uma conferência de líderes políticos regionais de esquerda.

Fernández, considerado um peronista moderado, tem mantido relações próximas com alguns dos líderes regionais de esquerda e centro-esquerda, inclusive o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, com quem se reuniu semana passada, em sua primeira viagem a outro país como presidente eleito.

“Vamos colocar a América Latina em pé com todos vocês”, disse Fernández, na abertura da reunião, acrescentando que a região passou por tempos difíceis graças ao “conservadorismo”.

Fernández e outros presentes na reunião comemoraram a saída da prisão, na sexta-feira, do ex-presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva, forte adversário do presidente brasileiro de direita Jair Bolsonaro, com quem Fernández discutiu abertamente.

Fernández venceu o conservador Mauricio Macri, que buscava a reeleição, no pleito presidencial de 27 de outubro com a ajuda de eleitores, particularmente aqueles na pobreza, que preferiram políticas de esquerda e gastos sociais da ex-presidente Cristina Kirchner, sua vice-presidente.

A reunião do Grupo de Puebla, que propõe políticas alternativas ao neoliberalismo, recebeu mais de 30 líderes e ex-líderes, incluindo a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff, o ex-presidente uruguaio José Mujica e o ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero.