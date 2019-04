"Quienes somos": búsqueda de su origen lleva a mujer argentina a lanzar cruzada por la identidad

BUENOS AIRES, 26 abr (Reuters) - Una mujer argentina se enteró a los 53 años que era adoptada y que su madre seguramente era negra, lo que la llevó a fundar una ONG para ayudar a todas las personas que, como ella, quieren conocer su verdadera identidad.

La búsqueda de Rosa Pallone, quien hoy tiene 73 años, comenzó en 1998 cuando un análisis de sangre reveló que era portadora de Hemoglobina S, un tipo de anemia proveniente del norte de África que afecta mayormente a personas de raza negra.

Hasta ese momento, Pallone nunca había imaginado que sus padres le habían ocultado su verdadera identidad, un secreto que mantuvieron hasta su muerte, a pesar de que otros miembros de su familia conocían la historia real.

“Yo me desarrollaba en un ambiente natural, como los otros. Tampoco veía ninguna diferencia que se hiciera en el trato conmigo, así que yo no sospeché nada”, contó a Reuters la mujer, quien creció en el seno de una familia de clase media en una coqueta zona del barrio de Palermo, en Buenos Aires.

La información sobre sus orígenes revolucionó su vida y la llevó a iniciar una búsqueda de su identidad que implicó conversaciones con miembros de su familia reticentes a revelar el secreto de sus padres, visitas al hospital donde estaba registrado su nacimiento, la Defensoría del Pueblo y hasta la justicia.

Gracias a su investigación, Pallone descubrió que había muchas personas en la misma situación y que no tenían un espacio donde canalizar sus reclamos, así que decidió participar en la creación de la ONG “Quiénes somos” en el 2002.

“Nos reunimos y dijimos: ‘Nosotros vamos a poner todo lo nuestro, pero no sólo para buscar lo nuestro sino para que todos tengan este espacio y que todos puedan saber la verdad”, contó.

Desde su creación, “Quienes somos” ha recibido miles de correos de personas buscando familiares o conocer su historia, según su página de internet.

La búsqueda de la identidad es un tema sensible en Argentina y está marcada por el trabajo de las organizaciones humanitarias Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, quienes han encontrado a 129 hijos de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), según cifras de organismos de derechos humanos.

A pesar de todo el tiempo que pasó, Pallone confesó no pierde las esperanzas de encontrar a su verdadera madre.

“Hay días en que no pienso nada y hay otros días en los que me da vueltas la cabeza: ‘¿Cómo será? ¿Cómo habrá vivido? ¿Vivirá todavía? Porque si tenía 16 años (cuando me tuvo) y yo voy a cumplir 73, ella tendría 89 años. Podría estar con vida... Quiero saber, quiero saber esa parte de la verdad”, concluyó ilusionada.

Reporte de Reuters Televisión. Escrito por Lucila Sigal, Editado por Juana Casas