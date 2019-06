Hermanos argentinos surfean en Malvinas para acortar la distancia que dejó la guerra

BUENOS AIRES (Reuters) - Dos hermanos surfers argentinos viajaron a las Islas Malvinas con la idea de tender un puente entre dos pueblos enemistados por un conflicto bélico y surfear con las únicas dos personas que practican el deporte allí: dos hermanos ingleses que, como ellos, nacieron después de la guerra de 1982.

El resultado de su aventura está plasmado en el documental “La Ola sin Fronteras” (“Trascending Waves”), en donde Julián y Joaquín Azulay exploran el archipiélago de más de 700 islas con el objetivo de unir a sus habitantes ingleses con los argentinos a través del deporte y la naturaleza.

“Malvinas está tan cerca geográficamente y tan lejos para los argentinos como sociedad”, dijo a Reuters Joaquín, de 32 años, por teléfono desde África, donde con su hermano y su productora “Gauchos del Mar” están filmando su quinta película.

“Queríamos ir a documentar, a conocer la cultura, a compartir y el objetivo principal era intentar surfear con dos hermanos locales”, agregó Joaquín, quien es licenciado en Administración de Empresas pero desde hace 9 años recorre el mundo con su hermano arquitecto en busca de la ola perfecta.

Su misión fue difícil. El contacto con los hermanos ingleses Jay y Sean Moffat empezó fluidamente a través de las redes sociales hasta que se enteraron de que eran argentinos.

“Cuando supieron que éramos argentinos, nos dijeron que no querían saber nada con el proyecto por miedo a ser utilizados de forma política”, contó Joaquín.

Durante 50 días, los hermanos Azulay recorrieron a pie, en avión, barco y camioneta algunas islas del archipiélago, donde lograron surfear en lugares donde nadie más lo hizo rodeados de pingüinos, toninas overas y albatros, y registrar imágenes impactantes de la naturaleza y del encuentro con sus habitantes.

También descubrieron que muchas playas eran inaccesibles debido a los campos minados, un recordatorio de la guerra en las islas, bajo control británico, librada durante dos meses en 1982, cuando Argentina era regida por una dictadura militar (1976-1983).

LA OLA COMPARTIDA

“Fuimos a hacer un proyecto sin un enfoque político sino desde el lado humano y deportivo para compartir un mensaje de unión y paz (...) Queríamos romper barreras mentales y prejuicios”, dijo Joaquín, quien junto a su hermano recibieron el rechazo de varias estancias donde solicitaron acampar pero fueron bien recibidos en otras.

Uno de los momentos más emotivos de la película se produce cuando Sonia Felton, una artista inglesa que vive con su hijo en una estancia en Cape Dolphin, al noreste de la isla principal, los despide con un abrazo tras compartir una bebida caliente.

“Debemos ser amables entre nosotros porque todos somos uno. El hombre hace las fronteras, ¿no es así? No hay fronteras por allí. Si no tuviéramos fronteras, no habría tantos problemas”, les dice Felton mirando hacia el exterior de su casa, un vasto territorio junto al mar, azotado por un fuerte viento.

A lo largo del viaje, los hermanos Azulay les fueron enviando mensajes a los Moffat, pero no obtuvieron respuesta. Uno de los últimos días de su viaje, luego de haber explorado territorios inhóspitos y de haber hecho surf junto a toninas overas en sitios desiertos, fríos y ventosos, las condiciones se dieron para volver a surfear, así que fueron a la playa.

“Estábamos a la mañana mirando el mar y de repente estaciona una camioneta a 50 metros y se baja un chico caminando, se presenta y dice: ‘Hola, soy Jay Moffat’”, recuerda Joaquín.

“El encuentro fue en el agua. Metafóricamente, el mar te une, no es propiedad de nadie, une a todos los continentes y es el único nexo que hoy tenemos con las islas y el encuentro se dio en el mar, mediante el deporte... fue natural”, agregó.

Dos de los documentales de los hermanos Azulay, que ya recorrieron decenas de países, (“Gauchos del Mar” y “Península Mitre”) fueron exhibidos en Netflix y sus cuatro filmes han recibido en total más de 40 premios internacionales.

