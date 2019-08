REACCIONES-Persisten tormentas sobre mercados argentinos

BUENOS AIRES, 20 ago (Reuters) - Los mercados argentinos digieren recientes fuertes bajas en momentos en que el oficialismo busca reponerles de una derrota electoral en las elecciones primarias.

Hernán Lacunza, quien asumió este martes como Ministro de Hacienda, dijo que una de sus funciones centrales será ayudar a estabilizar el tipo de cambio y que se cumplirán las metas acordadas con el FMI, al tiempo que el titular del banco central, Guido Sandleris, estimó que el tipo de cambio actual es competitivo y que habrá aumento inflacionario.

# DELPHOS INVESTMENT (consultora)

“Las conferencias de prensa dejaron sabor a poco. Buenas intenciones pero escasas medidas. Seguimos pensando que los activos financieros seguirán muy presionados por la delicada posición técnica”.

“Vemos valor en la deuda argentina debajo de paridades del 45%, pero consideramos que el timing de ingreso es sumamente complejo debido a las ventas forzadas de los fondos ‘real money’ que todavía creemos tienen que acontecer. No descartamos ver niveles del 35% o incluso menos”.

# MARINA DAL POGGETTO (economista)

“La verdad que no me queda del todo claro si sirve (la salida de Nicolás Dujovne). Me parece que es más complicado que el ministro en sí, lo que tenés es una actuación política anómala dónde tenés un presidente (Mauricio Macri) muy debilitado después del resultado tan contundente del domingo donde lo que se generó es una anomalía. Un presidente débil y un candidato virtual (...) En el medio tenés una inestabilidad financiera, coordinada en gran medida por el resultado (electoral)”

# JUAN LUIS BOUR (Economista Fundación FIEL)

“Lacunza es muy buen economista, conoce muy bien los temas, tiene experiencia de manejo en la cosa pública, yo no esperaría milagros. Tenemos un escenario de aquí a octubre y de ahí a diciembre, eso es principio lo que estamos discutiendo hoy, no el año que viene. Es una gestión que va a tener que tener mucha coordinación con el Banco Central y naturalmente está bajo la supervisión del FMI. No deberíamos esperar grandes novedades”.

# PORTFOLIO PERSONAL INVERSIONES (correduría)

“Se tomaron medidas políticas y económicas para generar tranquilidad, pero la volatilidad sigue activa”.

# UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

“La devaluación sufrida en esta última semana fue la tercera más grande de nuestra historia, después de la salida de la convertibilidad en el año 2003”.

# CARTA FINANCIERA (consultora)

“Es esencial que la clase política comprenda lo inestable que es el equilibrio que estamos atravesando. Por eso es importante el consenso en lo que se pueda: una escapada del dólar (caída del peso) terminará derivando en una corrida bancaria. En ese escenario, pierden tanto Macri como (el candidato opositor Alberto) Fernández -y de paso todos los argentinos-“.

Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola