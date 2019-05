Deputado argentino morre após sofrer ataque "ao estilo da máfia" em Buenos Aires

Congresso Nacional argentino, em Buenos Aires 01/03/2018 REUTERS/Marcos Brindicci

BUENOS AIRES (Reuters) - O parlamentar argentino Héctor Olivares morreu no domingo após ser vítima de disparos, no que autoridades chamaram de ataque “ao estilo da máfia” próximo ao Congresso no centro de Buenos Aires na quinta-feira, informou a agência estatal Telam.

Olivares fora submetido a uma cirurgia após os disparos e seu estado era grave, segundo autoridades. Ele morreu no hospital Ramos Mejia, em Buenos Aires, informou a Telam, mencionando a polícia e fontes jurídicas.

O assessor governamental Miguel Yadón também foi baleado no ataque e morreu no local.

Autoridades argentinas anunciaram na sexta-feira a prisão dos integrantes da gangue responsável pelo ataque. A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, disse que todos os integrantes do grupo haviam sido detidos, incluindo um deles que havia atravessado a fronteira para o Uruguai.

Autoridades locais e a imprensa indicaram que a motivação do ataque fora pessoal, e não política, e que o grupo visara especificamente Yadón.

Reportagem de Hernan Nessi e Cassandra Garrison