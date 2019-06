Corredores en todo el mundo podrán inscribirse en "carrera virtual" de Maratón de Nueva York

NUEVA YORK (Reuters) - Durante su recorrido en solitario en Florida a casi 27 grados centígrados, Theresa Winterhalter pudo medir sus capacidades en la Maratón de Nueva York en noviembre pasado, una experiencia muy diferente de lo que cabría esperar de la carrera más multitudinaria del mundo.

Una corredora hace una pausa para hacer estiramientos durante el Maratón de Nueva York en noviembre del 2018. Foto de archivo. REUTERS/Caitlin Ochs

La estadounidense de 54 años fue una de las 424 personas que terminaron el primer “maratón virtual” de la emblemática competencia, un evento que sus organizadores ahora buscan expandir.

El Maratón de la Ciudad de Nueva York permitirá este año la inscripción ilimitada y gratuita a su carrera virtual con el objetivo de atraer a miles de corredores de todo el mundo.

“Me parece fundamental que las organizaciones miren más allá de las carreras físicas”, dijo a Reuters Michael Capiraso, presidente y primer ejecutivo de New York Road Runners, que organiza el maratón. “Es una gran manera de involucrar a gente de todo el mundo”, sostuvo.

Con 52.813 corredores que cruzaron la meta en la última edición, el Maratón de la Ciudad de Nueva York es muy popular entre aficionados y profesionales por igual y su acceso por sorteo genera un enorme interés.

Capiraso dijo que estaba ansioso por atraer a corredores que no pudieran comprometerse con el viaje o los gastos, y que veía un enorme potencial en las carreras virtuales.

“Creo que es muy emocionante hacia donde se dirige”, dijo Capiraso. “La gente se siente como si fuera parte de algo.”

El plan es una extensión del impulso que NYRR lleva años tratando de dar a los productos virtuales, que han incluido un programa de entrenamiento y una serie de carreras virtuales lanzada el año pasado que hasta ahora ha visto a más de 57.000 finalistas.

Los participantes del maratón virtual registrarán su recorrido a través de Strava, una red social dirigida a atletas, y éstos podrán elegir entre correr el mismo día de la carrera o cualquiera de los tres días previos a la misma.

“Nuestra visión es que las carreras en el mundo real nunca van a desaparecer”, dijo David Lorsch, vicepresidente de estrategia y desarrollo de negocio de Strava, quien sin embargo añadió que la competencia virtual ofrece “una oportunidad de estar motivado y conectado a través de una experiencia digital”.

Winterhalter trazó con antelación su ruta precisa cerca de su casa en Clearwater, que incluyó una parada en una tienda de comestibles en el kilómetro 32, y terminó su carrera virtual el año pasado en poco más de cinco horas.

Con su participación en la carrera virtual, que el año pasado se limitó a 500 personas e incluyó una cuota de inscripción, esta corredora se aseguró una plaza en la carrera “real” de este año y planea estar en la línea de salida en Nueva York en noviembre.

“Cuando tratas de unir 26,2 millas (42,195 kilómetros) que no sólo estás corriendo en una pista (...) puede resultar un poco desafiante”, dijo Winterhalter. “Sabía que una vez que empecé no había nada que me impidiera terminar esa distancia.”

La inscripción para la carrera virtual comienza el 19 de junio.

Editado en español por Marion Giraldo y Jose Elías Rodríguez