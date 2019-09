Coleman conquista el título mundial de los 100 mts en Doha

Foto del sábado del estadounidense Christian Coleman celebrando tras quedarse con el oro en los 100 mts del Mundial de Doha. Sep 28, 2019 REUTERS/Kai Pfaffenbach Athletics - World Athletics Championships - Doha 2019 - Men's 100 Metres Final - Khalifa International Stadium, Doha, Qatar - September 28, 2019 Christian Coleman of the U.S. celebrates winning gold REUTERS/Kai Pfaffenbach