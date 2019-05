Semenya presenta apelación ante Corte Suprema de Suiza por fallo TAS sobre testosterona

Imagen de archivo de la sudafricana Caster Semenya ganando los 800 metros femeninos en las competencias de atletismo de Liga Diamante en el Estadio Internacional Khalifa en Doha, Qatar. 3 de mayo, 2019. REUTERS/Ibraheem Al Omari/Archivo

29 mayo (Reuters) - La campeona olímpica de los 800 metros Caster Semenya presentó el miércoles una apelación ante la corte de mayor instancia de Suiza contra las reglas que requieren que las atletas de media distancia con un alto nivel natural de testosterona lo reduzcan a través del uso de medicamentos.

“Soy una mujer y una atleta de clase mundial. La IAAF no me drogará ni me impedirá ser quien soy”, dijo la sudafricana de 28 años en una declaración tras presentar la apelación.

Semenya perdió una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el 1 de mayo, que dictaminó que las reglas de la IAAF eran necesarias para atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) para garantizar una competencia justa.

La declaración de Semenya agregó que solicitará a la Corte Suprema Federal de Suiza que anule la decisión del TAS, que dijo que no tiene en cuenta los protocolos médicos y las consecuencias inciertas para la salud de tomar medicamentos para reducir los niveles de testosterona.

Bajo las nuevas regulaciones, las atletas con altos niveles naturales de testosterona que deseen competir en eventos desde los 400 metros deben limitar médicamente ese nivel a menos de cinco nmol/L, el doble del rango femenino normal de menos de dos nmol/L. La testosterona es una hormona que aumenta la masa muscular, la fuerza y ​​la hemoglobina.

Semenya ha declarado repetidamente que no tomará medicamentos para cumplir con las regulaciones, pero también se comprometió a continuar compitiendo en los 800 metros.

La sudafricana ganó su última carrera de los 800 metros en una reunión de la Liga Diamante en Doha el 3 de mayo y se comprometió a regresar a Qatar para defender su título mundial en septiembre, pero las regulaciones no le permitirán competir a menos que tome medicamentos.

Semenya, que también corre 5.000 metros, podría seguir compitiendo en distancias más largas que no se verán afectadas por el cambio, pero se ha comprometido a seguir luchando para seguir compitiendo en los 800 metros.

