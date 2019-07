Semenya queda fuera del Mundial de Atletismo tras decisión de corte suiza

IMAGEN DE ARCHIVO: La atleta sudafricana Caster Semenya habla con periodistas después de correr los 2.000 metros en una reunión en Montreuil, cerca de Paris. 11 de junio 2019. REUTERS/Philippe Wojazer

CIUDAD DEL CABO (Reuters) - La doble campeona olímpica Caster Semenya no defenderá su título de los 800 metros en el Campeonato Mundial en septiembre porque el Tribunal Federal Suizo revirtió un dictamen que había suspendido temporalmente las regulaciones de testosterona que le impuso la IAAF, dijo el martes un portavoz de la atleta.

Semenya está apelando la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que respaldó las regulaciones introducidas por el organismo rector del deporte, la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF).

Bajo las nuevas regulaciones, las atletas con altos niveles naturales de testosterona que deseen competir en eventos sobre los 400 metros deben limitar médicamente ese nivel a menos de cinco nmol/L, el doble del rango femenino normal de menos de dos nmol/L. La testosterona es una hormona que aumenta la masa muscular, la fuerza y ​​la hemoglobina.

“Estoy muy decepcionada de no poder defender el título que tanto me costó ganar, pero esto no me impedirá continuar la lucha por los derechos humanos de todas las atletas involucradas”, dijo Semenya en un comunicado de su representante.

El TAS tiene su sede en Lausana y está bajo jurisdicción de la máxima corte Suiza.

La IAAF dijo que sólo podría comentar una vez que haya leído el razonamiento completo de la sentencia.

La corte suiza le había dado un respiro a la sudafricana el mes pasado, al levantar temporalmente las regulaciones de la IAAF hasta saber el resultado final de su apelación.

Reporte de Nick Said, Editado en Español por Manuel Farías