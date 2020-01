Cantor do The Wiggles sofre parada cardíaca em show beneficente pelas queimadas em Sidney

Os Wiggles posam ao chegar ao G'Day EUA 13/01/2007 REUTERS/Fred Prouser

MELBOURNE (Reuters) - Um membro fundador da popular banda de música infantil australiana The Wiggles está se recuperando em um hospital de Sidney, após sofrer uma parada cardíaca durante um show beneficente pelas queimadas no país, na sexta-feira, afirmou a banda.

Greg Page, 48 anos, conhecido pelos australianos como o Yellow Wiggle e membro intermitente da banda desde 1991, quando ela começou, caiu diante dos fãs quando deixava o palco ao fim do show.

Músicos, artistas e personalidades do esporte realizaram uma série de eventos para ajudar os australianos que batalham contra as letais queimadas que ocorrem desde setembro. Os incêndios mataram 29 pessoas e milhões de animais, destruíram casas e grandes faixas de terra.

“Visitamos Greg pela manhã e queríamos agradecer a todos pelos desejos de melhores”, disse o The Wiggles, pela conta de Twitter da banda. “Ele está muito agradecido pelas mensagens de amor e apoio do mundo inteiro”.

Membros do The Wiggles fizeram reanimação cardiorrespiratória e uma enfermeira, que não estava em serviço, usou um desfibrilador, segundo o The Sydney Morning Herald, neste sábado.

O Comissário do Corpo de Bombeiros Rural de New South Wales, Shane Fitzsimmons, figura pública durante esta temporada de queimadas, afirmou que sua família e seus filhos eram grandes fãs da banda.