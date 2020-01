Austrália registra enchentes e estradas fechadas por tempestades

Coala encharcado pela chuva, no Australian Reptile Park em Somersby, Nova Gales do Sul 17/01/2020 PARQUE DE REPÚBLICA AUSTRALIANO/via REUTERS

MELBOURNE (Reuters) - Partes da costa leste da Austrália foram atingidas por fortes tempestades, neste sábado, apagando algumas das queimadas que devastaram a região por meses, mas também fazendo com que estradas fossem fechadas e causando enchentes.

O medo de que a fumaça das queimadas atrapalhasse o Aberto da Austrália de tênis em Melbourne, onde a chave principal começará na segunda-feira, tornou-se menor.

Apesar da forte chuva, as autoridades ainda estão lutando contra quase 100 incêndios - parte das queimadas que mataram 29 pessoas desde setembro, destruíram mais de 2.500 casas e arrasaram uma área com quase um terço do tamanho da Alemanha.

Victoria, New South Wales e Queensland, três dos Estados mais atingidos por secas e incêndios, agora estão lidando com a chuva em várias áreas.

Grandes rodovias foram fechadas em Queensland neste sábado, com o Estado recebendo parte da chuva mais forte que a Austrália viu em meses, e a energia foi cortada em partes de New South Wales, após uma noite de tempestades.

“Chuvas fortes e intensas diminuíram, mas chuvas e trovoadas ainda são possíveis ao longo do fim de semana”, disse o Departamento de Meteorologia de Queensland, pelo Twitter, neste sábado.

“Cuidado nas ruas - se estiverem com enchentes, esqueça”.

Partes do sul de Queensland viram o triplo da quantidade de chuva mensal em uma noite. Nenhum grande dano foi relatado, embora algumas áreas residenciais tenham sido inundadas e muitos dos parques estatais e atrações turísticas tenham ficado fechados.

Por Lidia Kelly