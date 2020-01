Austrália diz que 250 mil precisam sair de casa por intensificação de incêndios

Por Martin Petty e Swati Pandey

Fumaça de incêndio perto de residência em Penrose, Nova Gales do Sul, na Austrália 10/01/2020 TAAP Image/Dan Himbrechts/via REUTERS

SYDNEY (Reuters) - A Austrália exortou quase 250 mil pessoas a abandonarem suas casas nesta sexta-feira e preparou apoio militar, uma vez que as autoridades disseram que as próximas horas podem ser “muito, muito desafiadoras”, mesmo com chuva em algumas partes do país.

Agentes de defesa estão de prontidão para avançar sobre terrenos em chamas se as condições se tornarem extremas, disse o primeiro-ministro, Scott Morrison, a repórteres, tendo em conta que as temperaturas em elevação e os ventos criam circunstâncias perigosas.

“Mesmo com chuva em Melbourne, mesmo com a previsão de condições melhores na semana que vem, ainda há muito pela frente neste que está sendo um evento de incêndio inédito... e, é claro, sabemos que ainda temos muitas semanas da temporada de incêndios”, disse Daniel Andrews, o premiê do Estado de Vitória, em um briefing televisionado.

As próximas horas serão “muito, muito desafiadoras”.

Embora a previsão diga que os ventos devem se desviar até a manhã de sábado, Andrews exortou os moradores a se manterem em estado de alerta e deixarem a comunidade “se forem orientados a fazê-lo”.

As autoridades enviaram mensagens de texto de emergência a 240 mil pessoas em Vitória instruindo-as a partir. Pessoas em regiões de risco alto de Nova Gales do Sul e Austrália do Sul também foram exortadas a pensar em sair, mas as autoridades não disseram quantas.

Desde outubro, 27 pessoas morreram e milhares foram sujeitadas a retiradas recorrentes. As chamas imprevisíveis já consumiram mais de 10,3 milhões de hectares de terras.

Na cidade litorânea de Eden, em Nova Gales do Sul, onde a situação de alerta foi alterada para “observar e agir” na manhã desta sexta-feira, a fumaça preenchia o horizonte enquanto os ventos sopravam fumaça e cinzas.

Shereen e Kim Green, que vivem em uma fazenda com três casas e 50 cabeças de gado nos arredores de Eden, se apressavam para encher dois tanques de água de mil litros.

“Isso é para apagar os focos de incêndio, e passaremos a noite de pé para defender nossa propriedade”, disse Shereen enquanto o vento sacudia sua SUV. “Estamos aproveitando a oportunidade enquanto podemos”.

Sentado sob a torre do relógio da cidade, o morador Robyn Malcolm disse: “Se tudo der errado, vamos correr para o cais e entrar em um rebocador”.