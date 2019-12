Incêndios florestais na Austrália ameaçam suprimento de água em Sydney

SYDNEY (Reuters) - Autoridades da Austrália disseram nesta sexta-feira que estão concentradas em proteger usinas de tratamento de água, estações de bombeamento, tubulações e outras partes da infraestrutura de suprimento de água contra os incêndios florestais intensos que cercam Sydney, a maior cidade do país.

Represa seca em Sydney REUTERS/David Gray

Os bombeiros que combatem as chamas há semanas tiveram algum alívio graças ao clima ligeiramente mais fresco e úmido do Natal, mas o descanso não deve durar muito.

As temperaturas no Estado de Nova Gales do Sul estão previstas para voltar a rumar para os 40 graus Celsius no início da semana que vem, atiçando os fogos perto da represa de Warragamba, que fornece água a cerca de 80% dos 5 milhões de habitantes de Sydney.

“Nos dias anteriores ao resfriamento, os incêndios eram uma ameaça em potencial ao suprimento e aos recursos, particularmente em Warragamba e nas Montanhas Azuis”, disse um porta-voz da agência estadual de fornecimento de água, a WaterNSW, à Reuters.

“Com as condições de calor iminentes, a situação dos incêndios pode escalar nestas duas frentes, e possivelmente em outros locais”.

A represa de Warragamba se situa 65 quilômetros a oeste de Sydney, recolhendo a água que flui das montanhas.

Tendo chegado a ficar quase cheia menos de três anos atrás, ela está com uma capacidade de 44,8% agora que uma seca prolongada devasta o leste do continente.

Apesar da destruição generalizada, a rede de infraestrutura de água do Estado não foi danificada, disse o porta-voz.

Houve oito mortes, incluindo as de dois bombeiros voluntários, ligadas aos incêndios desde que eles irromperam na primavera.

Com mais de 40 represas no Estado, a WaterNSW fornece dois terços da água sem tratamento às instalações de água de Nova Gales do Sul, que depois a trata e limpa para proporcionar água potável a cidade regionais pequenas e grandes.

Grandes quantidades de cinza e material carbonizado poderiam ameaçar a qualidade da água nas represas se as chamas forem seguidas por chuvas fortes.

Mas não existe previsão de chuvas consideráveis no Estado no curto prazo, e a WaterNSW instalou barreiras de contenção para deter possíveis deslizamentos de detritos.