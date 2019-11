Incêndios florestais na Austrália matam três e destroem pelo menos 150 casas

MELBOURNE (Reuters) - Três pessoas morreram, quatro estão desaparecidas e pelo menos 150 casas foram destruídas devido a incêndios no leste da Austrália, disseram autoridades neste sábado.

Esta é uma das piores épocas de incêndios florestais da Austrália e está ocorrendo mesmo antes do início do verão no Hemisfério Sul, com partes do país já prejudicadas por uma seca severa.

O Serviço de Bombeiros Rurais de New South Wales (NSW RFS) confirmou que duas pessoas foram mortas por um incêndio perto de Glen Innes, a mais de 550 km ao norte de Sydney.

Um corpo foi descoberto em um veículo e uma mulher morreu após ser encontrada sofrendo queimaduras na sexta-feira.

O NSW disse ainda que um corpo foi encontrado em uma casa incendiada ao norte de Taree, uma cidade a cerca de 300 km ao norte de Sydney. A polícia disse que a casa pertencia a uma mulher de 63 anos, mas a realização de um exame era necessária para confirmar a identidade da vítima e a causa da morte.

Pelo menos quatro outras pessoas continuam desaparecidas neste sábado, com o primeiro-ministro Scott Morrison dizendo na tarde de sábado, antes da terceira morte ter sido confirmada, que ele temia que o número de mortes poderia aumentar.

Morrison disse que membros da reserva das Forças Armadas da Austrália podem ser usados ​​para ajudar a prestar serviços de emergência e que pagamentos de apoio estão sendo disponibilizados para aqueles diretamente afetados pelos incêndios.