Produção de veículos no Brasil cresce 6,5% em fevereiro ante janeiro, diz Anfavea

07/01/2015 REUTERS/Roosevelt Cassio

(Reuters) - A produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil em fevereiro subiu 6,5% em relação ao mês anterior, para 204,2 mil unidades, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela associação que representa montadoras instaladas no país, Anfavea.

Na comparação com fevereiro de 2019, por sua vez, houve declínio de 20,8%.

As vendas de veículos tiveram alta mensal de 3,9%, para 201 mil unidades. Ante o mesmo período do ano passado, o acréscimo foi de apenas 1,2%.

Ainda de acordo com os dados da Anfavea, as exportações de veículos no mês passado somaram 37,7 mil unidades, salto de 83,4% ante janeiro, mas queda de 7% ano a ano.

Reportagem de Marcelo Rochabrun