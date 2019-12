Produção de veículos no Brasil recua em novembro para 227,58 mil unidades, diz Anfavea

13/10/2013 REUTERS/Nacho Doce

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil totalizou 227,58 mil unidades em novembro, uma queda de 7,1% em relação ao mesmo mês de 2018 e um tombo de 21,2% ante outubro, conforme dados divulgados pela associação que representa montadoras instaladas no país, Anfavea, nesta quinta-feira.

No acumulado do ano, a produção alcançou 2,77 milhões de unidades, aumento de 2,7% sobre o intervalo de janeiro a novembro de 2018.

As vendas no mês passado somaram 242,3 mil unidades, alta de 4,9% na comparação com novembro do ano anterior, mas queda de 4,4% em relação a outubro, mostraram os dados. No acumulado de 2019, houve alta de 8,3%, para 2,33 milhões de unidades.

As exportações recuaram 7,9% em novembro ante novembro de 2018, para 31,7 mil unidades, mas cresceram 5,9% em relação a outubro. No acumulado do ano, os embarques totalizam 399,2 mil unidades, declínio de 33,2% frente ao mesmo período do ano passado.