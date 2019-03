Caoa assina confidencialidade com a Ford para negociar fábrica de São Bernardo, diz fonte

SÃO PAULO30 (Reuters) - A montadora brasileira Caoa assinou um acordo de confidencialidade para negociar uma potencial compra da fábrica da Ford Motor Co em São Bernardo do Campo, em São Paulo, de acordo com uma fonte familiarizada com a questão.

Em fevereiro a Ford anunciou que iria fechar a fábrica, a mais antiga de sua propriedade no país, em meio a um plano de reestruturação global ao custo de 3 mil empregos.

O anúncio provocou uma capanha liderada pelo governador de São Paulo, João Doria, para encontrar um comprador para o local.

A Reuters noticiou o interesse da Caoa pela fábrica no mês passao, mas ao mesmo tempo havia até três outras empresas interessadas na compra.

A Ford se recusou a comentar sobre o acordo de confidencialidade. A Caoa não respondeu imediatamente a pedidos de comentários.

As negociações não são finais, mas são um sinal de que as duas empresas estão mais próximas de chegar a um acordo, disse a fonte.

A Caoa, que começou como uma cadeia de concessionárias, expandiu-se para a fabricação nos últimos anos, mais recentemente comprando metade de uma fábrica originalmente desenvolvida pela chinesa Chery.

A Caoa já é a maior distribuidora da Ford no país.