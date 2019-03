Tenemos los repuestos que necesitamos, dice subdirectora de Williams tras comentarios de Kubica

Foto de archivo. Robert Kubica en el Circuito de Albert Park, Melbourne, Australia. 15 de marzo de 2019. REUTERS/Edgar Su

MANAMA (Reuters) - Williams tiene todos los repuestos que necesita para el Gran Premio de Bahréin del domingo, dijo la subdirectora del equipo, Claire Williams, en respuesta a las preocupaciones planteadas por Robert Kubica.

El piloto polaco sostuvo el jueves antes de la segunda carrera de la temporada de la Fórmula Uno que al equipo le faltan piezas de repuesto y que tendrían que ser conservadores en la pista para evitar daños a los monoplazas.

Williams, que fue último en el Campeonato de Constructores del año pasado, presentó tarde su modelo 2019 y se perdió dos días de pruebas de pretemporada. Sus pilotos también fueron los más lentos en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada hace dos semanas.

“Tenemos todos los repuestos que necesitamos”, dijo Williams a Sky Sports. “De todos modos, creo que muchos equipos en esta época del año están en una posición similar, claramente no nos ayudamos a nosotros mismos, pero no es algo que me preocupe demasiado”.

Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira