Jefe de F1 dice que no se cancelarán carreras si un piloto tiene COVID-19

LONDRES, 2 jun (Reuters) - La Fórmula Uno no cancelará una carrera si un piloto da positivo por COVID-19, dijo el martes su presidente ejecutivo, Chase Carey, que hizo estas declaraciones después de que la máxima categoría del automovilismo dio a conocer un calendario revisado de ocho carreras, que parte en Austria el 5 de julio.

El primer Gran Premio de la temporada, que estaba agendado originalmente para el 15 de marzo en Australia, se canceló después de que un miembro de McLaren dio positivo por el nuevo coronavirus pocos días antes de la carrera.

“Una persona que haya dado positivo por la infección no provocará la cancelación de una carrera”, dijo Carey en una entrevista en el sitio web oficial http://www.formula1.com

“Alentamos a los equipos a tener procedimientos establecidos, de modo que si un individuo debe ser puesto en cuarentena, tengamos la capacidad de ponerlo en cuarentena en un hotel y reemplazarlo”, agregó.

“Un equipo que no pueda competir no generará la cancelación de la carrera... tendremos un procedimiento establecido para detectar infectados que no dará lugar a una cancelación. Si un piloto está infectado, hay pilotos de reserva disponibles (en los equipos)”.

La F1 planea que las carreras se disputen sin espectadores, al menos inicialmente, y las escuderías han dicho que viajarán en vuelos chárter y que aislarán a su personal de la población local.

