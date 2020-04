Hamilton dice que Mercedes es su equipo soñado en la Fórmula Uno

Foto de archivo. Lewis Hamilton de Mercedes a su llegada al Gran Premio de Abu Dabi. 28 de noviembre de 2019. REUTERS/Hamad I Mohammed/

LONDRES, 20 abr (Reuters) - El seis veces campeón mundial de la Fórmula Uno Lewis Hamilton desestimó los rumores de que su “traspaso soñado” a Ferrari había fracasado, afirmando que ya se encuentra en su equipo soñado en Mercedes y que no busca dejar la escudería.

El piloto británico de 35 años ha ganado cinco títulos con el dominante equipo Mercedes, mientras que su primera corona en 2008 fue con McLaren, cuando ambas marcas eran socias y su monoplaza era impulsado por un motor de la firma alemana.

El contrato de Hamilton concluye a fines de 2020 y los medios especulaban sobre un posible traspaso a Ferrari antes de que la pandemia del COVID-19 pausara el inicio de la temporada y que los cambios de reglas se postergaran a 2022.

El diario The Sun sugirió en un titular que sus sueños de una “transferencia megamillonaria a Ferrari” habían sido frustrados luego de que la escudería italiana aseguró la permanencia del cuatro veces campeón Sebastian Vettel, lo que llevó a Hamilton a responder en Instagram.

“Primero, no sueño con correr en otro equipo. Estoy en el equipo de mis sueños”, dijo en un comentario que posteriormente fue borrado. “Segundo, no hay nada en mi camino, ya que no estoy tratando de cambiarme. Estoy con las personas que se han preocupado desde el primer día. ¡Somos el mejor equipo! @mercedesamgf1”.

Mercedes ha ganado los últimos seis títulos de pilotos y constructores y si Hamilton consigue uno más, igualaría el récord del alemán Michael Schumacher.

La temporada de Fórmula Uno aún no ha comenzado y Ferrari dijo que el alemán Vettel es su primera opción para correr junto al joven monegasco Charles Leclerc el próximo año.

Vettel, quien también termina contrato a fines de 2020, dijo a periodistas la semana pasada que tendría un nuevo acuerdo listo antes del inicio de la temporada. El contrato de Leclerc se extiende hasta 2024.

