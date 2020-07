Red Bull y Racing Point dicen que no tienen sitio para Vettel

El piloto de la Ferrari Sebastian Vettel durante las prácticas de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Estiria en el circuito Red Bull Ring de Austria. Mark Thompson/Pool vía REUTERS

10 jul (Reuters) - Red Bull dio el viernes un “no definitivo” a las esperanzas del tetracampeón mundial de Fórmula Uno Sebastian Vettel de volver el próximo año, mientras que la escudería Racing Point cerró educadamente otra puerta al piloto alemán.

Vettel, que abandonará Ferrari al final de la temporada y se enfrenta a un futuro incierto con un abanico cada vez más reducido de opciones, dijo el jueves que diría sí a Red Bull si le ofrecía un volante.

El germano ganó todos sus títulos con Red Bull entre 2010 y 2013 y sigue manteniendo una buena relación con los directivos de la marca austriaca de bebidas energéticas.

“Pasamos un tiempo brillante con Seb”, dijo el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, al canal de televisión Sky F1 durante las prácticas para el Gran Premio de Estiria en el circuito Red Bull Ring de Austria. “Será por siempre parte de nuestra historia”.

“No esperábamos que fuera a estar en el mercado este año y tenemos un compromiso con los pilotos actuales. Creemos que tenemos una gran pareja con Max (Verstappen) y Alex (Albon). Pensamos que tienen un gran potencial para el futuro también”, afirmó.

“Así que, por desgracia, no es algo que vayamos a poder acomodar. Me temo que es un no definitivo. Creo que Sebastian es consciente de eso”, agregó.

Los comentarios de Horner significaron un nuevo revés para el piloto de 33 años, después de que Renault anunció el retorno del bicampeón mundial español Fernando Alonso en 2021 para ocupar la vacante dejada por el saliente Daniel Ricciardo.

Horner sugirió que Racing Point, propiedad del multimillonario canadiense Lawrence Stroll, podría ser una posibilidad, pero la escudería con motor Mercedes desactivó las especulaciones.

“Es halagador que todos piensen que un tetracampeón mundial debería venir a nuestro equipo, tal vez es porque nuestro auto es un poco más rápido ahora”, dijo el jefe de Racing Point, Otmar Szafnauer, en una conferencia de prensa por video. “Tenemos largos contratos con nuestros pilotos, así que es lógico que no tengamos espacio”.

Editado en español por Carlos Serrano