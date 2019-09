Kubica abandonará Williams al final de la temporada

El piloto de la escudería Williams Robert Kubica durante una conferencia de prensa previa al Gran Premio de Singapur - Septiembre 19, 2019 REUTERS/Feline Lim

SINGAPUR, 19 sep (Reuters) - Robert Kubica abandonará el equipo Williams al final de esta temporada, lo que seguramente pondrá fin al extraordinario retorno del piloto a la Fórmula Uno.

El polaco de 34 años regresó a la F1 este año tras sufrir serias lesiones en una carrera de rally en la temporada 2011.

“Estoy buscando diferentes oportunidades. Para evaluar otras oportunidades, he tomado la decisión de que no continuaré más con Williams después de este año”, dijo Kubica a periodistas en una rueda de prensa antes del Gran Premio de Singapur. “Dije que este año pretendía permanecer en la F1, pero no a toda costa”.

“Esta temporada ha sido muy dura desde el punto de vista del rendimiento, pero también ha sido muy exigente. Estar de vuelta en la F1 después de mucho tiempo no es fácil”.

Williams está último en el Campeonato de Constructores tras 14 carreras, con un auto poco competitivo y solo un punto anotado por Kubica en Alemania después que los conductores que iban delante de él fueron penalizados. El equipo dijo que respeta la decisión del polaco y que anunciará su alineación para 2020 a su debido tiempo.

El novato británico y campeón de Fórmula 2 del año pasado, George Russell, seguramente se quedará en el equipo y el canadiense Nicholas Latifi es visto como el probable reemplazo de Kubica.

Reporte de Agnieszka Barteczko y Anna Koper en Varsovia, escrito por Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira