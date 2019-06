Produção de veículos do Brasil cresce 3% em maio, exportações despencam

REUTERS/Roosevelt Cassio

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de veículos do Brasil cresceu 3,1 por cento e as vendas de novos avançaram 5,8 por cento em maio ante abril, informou nesta quinta-feira a associação de montadoras, Anfavea.

A indústria produziu 275,7 mil veículos no mês passado e as vendas somaram 245,4 mil. Na relação anual, a produção subiu 29,9 por cento e as vendas avançaram 21,6 por cento, em meio a uma base fraca de comparação causada pela greve dos caminhoneiros em maio do ano passado.

As exportações despencaram 30,7 por cento na comparação anual, para 42,1 mil unidades, acumulando queda no ano de 42,2 por cento, a 181,6 mil veículos.

Segundo a Anfavea, a queda acumulada nas vendas externas deve persistir até o final do ano.

Por Marcelo Rochabrun