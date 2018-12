Venda de veículos novos no Brasil em novembro sobe 13% sobre um ano antes, cai ante outubro

REUTERS/Roosevelt Cassio

SÃO PAULO (Reuters) - Os licenciamentos de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus no Brasil em novembro subiram 13,1 por cento sobre o mesmo mês do ano passado, mas caíram 9,3 por cento na comparação anual, informou a associação de concessionários Fenabrave, nesta segunda-feira.

As vendas de veículos novos no mês passado somaram 230,9 mil unidades, acumulando no ano 2,33 milhões, um crescimento de cerca de 15 por cento ante o período de janeiro a novembro de 2017, segundo a entidade.

Por Alberto Alerigi Jr.