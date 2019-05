Hamilton volta ao topo da F1 com vitória no GP da Espanha

BARCELONA (Reuters) - Lewis Hamilton voltou ao topo do campeonato mundial da Fórmula 1 neste domingo com uma vitória na Espanha, com a Mercedes continuando o início recorde de temporada com a quinta conquista consecutiva do primeiro e segundo lugar no pódio.

A 76ª vitória do pentacampeão mundial, e terceira da temporada, deixou o britânico a sete pontos de distância do companheiro de equipe finlandês Valtteri Bottas após cinco das 21 corridas.

Hamilton conquistou um ponto adicional por completar a volta mais rápida da corrida, sua primeira da campanha, e foi ajudado por uma entrada do carro de segurança a 20 voltas do fim, dando a ele um segundo pitstop gratuito.

Max Verstappen, da Red Bull, terminou em terceiro e os pilotos da Ferrari Sebastian Vettel e Charles Leclerc perdendo para controlar a Mercedes, cruzando a linha nas quarta e quinta posições, respectivamente.

“Isso é a história sendo feita para termos cinco primeiro e segundo lugares”, disse Hamilton. “Eu estou muito orgulhoso de ser parte disso e orgulhoso do trabalho duro de todos.”

Bottas começou na pole position como líder do campeonato, mas fez uma saída morna e perdeu em uma disputa de três carros na primeira curva, com Hamilton no lado de dentro e Vettel tentando suas chances pelo lado de fora.

Hamilton se apertou e passou, enquanto Vettel ligeiramente travou e danificou seus pneus, com Bottas se mantendo no segundo lugar após uma leve correção e Verstappen subindo de quarto a terceiro no grid.