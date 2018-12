EXCLUSIVO-Carlos Ghosn queria recuperar dinheiro e obras de arte de apartamento no Rio de Janeiro

Presidente afastado do conselho de administração da Nissan Carlos Ghosn, em Paris, na França 01/10/2018 REUTERS/Regis Duvignau

Por Marcelo Rochabrun e Ritsuko Ando

SÃO PAULO/TÓQUIO (Reuters) - O presidente afastado do conselho de administração da Nissan Carlos Ghosn pretendia recuperar “pertences pessoais, documentos, dinheiro em espécie, objetos e obras de arte” de um apartamento no Rio de Janeiro que pode conter evidência sobre as acusações de fraude financeira que incidem sobre ele, segundo documentos judiciais.

O apartamento, que a Nissan afirma ser proprietária, contém “três cofres” que a montadora ainda não abriu, segundo os documentos encaminhados pelo grupo japonês à justiça brasileira na semana passada.

Um advogado de Ghosn, Jose Roberto de Castro Neves, afirmou à Reuters que ele não estava ciente da existência dos três cofres.

“Ele é um cara muito inteligente”, disse Castro Neves em breve entrevista por telefone. “Se ele tivesse feito algo errado, ele não deixaria no apartamento.”

Promotores de Tóquio indiciaram Ghosn nesta segunda-feira por sonegar informações sobre sua renda e abriram acusações formais contra a Nissan, tornam a empresa culpada pelo escândalo. Ghosn está preso em Tóquio.