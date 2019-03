Brasil e México selam acordo de livre comércio de veículos leves

Carros novos em pátio da fábrica da Volkswagen em Taubaté 19/06/2015 REUTERS/Paulo Whitaker

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O governo do México afirmou nesta terça-feira que concordou em isentar o comércio de veículos leves com o Brasil mediante 40 por cento de exigência de conteúdo nacional, abrindo caminho para um comércio mais liberal entre as duas maiores economias da América Latina.

O acordo entra em vigor a partir desta terça-feira, e a exigência de conteúdo estaria sujeita às atuais fórmulas de cálculo, disse o Ministério da Economia mexicano em comunicado. O documento não forneceu detalhes sobre a fórmula.

O México tem buscado diversificar os parceiros comerciais desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou para uma possível morte do acordo do Nafta, que sustentou a economia mexicana por um quarto de século.

Além do acordo com o Brasil, o México renovou as cotas de comércio de automóveis com a Argentina para os próximos três anos, após os quais haveria livre comércio, disse o ministério.

Por Dave Graham